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Россия отправит врачей на «родину» омикрон-штамма

Президент РФ Путин договорился о направлении в ЮАР российских врачей и научных сотрудников

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Россия отправит вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей на «родину» омикрон-штамма коронавируса — в ЮАР. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин договорился об этой инициативе со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой в телефонном разговоре. Рамафоза выразил признательность за готовность Москвы сотрудничать на противоэпидемическом направлении.

Ранее японские ученые Университета Киото пришли к выводу, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 омикрон передается от человека к человеку в 4,2 раза чаще, чем дельта-вариант. Это открытие может подтвердить опасения специалистов по поводу того, что новая форма вируса является самой заразной.

Заболеваемость в Южной Африке быстро увеличилась до почти 20 тысячи в день с тех пор, как страна впервые сообщила об открытии омикрон-штамма. До этого число случаев COVID-19 в стране оставалось низким, несмотря на то, что только 26 процентов населения были полностью вакцинированы.

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Варвара Кошечкина
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