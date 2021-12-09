Омикрон оказался самым заразным штаммом коронавируса

Японские ученые Университета Киото пришли к выводу, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 омикрон передается от человека к человеку в 4,2 раза чаще, чем дельта-вариант. Это открытие может подтвердить опасения специалистов по поводу того, что новая форма вируса является самой заразной. Об этом сообщает Bloomberg.

Исследователи проанализировали данные генома коронавируса, выделенного у жителей провинции Гаутенг на севере ЮАР. Оказалось, что омикрон-штамм легче передается и при этом лучше ускользает от иммунитета, как естественного, так и вызванного вакцинами. Тем не менее скачок заболеваемости, вызванный новым штаммом, пока не отразился на уровне госпитализации, что дает основания полагать, что омикрон переносится легче классического штамма коронавируса.

Результаты исследования японских ученых пока не прошли рецензию и не публиковались в научных изданиях, отмечает Bloomberg.

Заболеваемость в Южной Африке быстро увеличились до почти 20 тысячи в день с тех пор, как страна впервые сообщила об открытии омикрон-штамма. До этого число случаев COVID-19 в стране оставалось низким, несмотря на то, что только 26 процентов населения были полностью вакцинированы.