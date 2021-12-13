Мурашко рассказал о сроках проверки эффективности вакцин против омикрон-штамма

Проверка эффективности вакцин против омикрон-штамма коронавируса в общей сложности может занять до трех недель. Такие сроки назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что план работ по данному вопросу составлен, работы ведутся. По его словам, специалистам предстоит провести достаточно большое количество исследований, в том числе с плазмой уже вакцинированных россиян. Это необходимо для того, чтобы определить особенности поведения вируса и понять разные титры, пояснил Мурашко.

Ранее Мурашко рассказал, что в настоящее время угрозы жизни для пациентов с омикрон-штаммом коронавируса нет. Он подчеркнул, что ситуация в стране стабильная, пациенты с новым штаммом COVID-19 получают минимальную терапию.