Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мурашко рассказал о сроках проверки эффективности вакцин против омикрон-штамма

Глава Минздрава Мурашко: работы по проверке эффективности вакцин против омикрона ведутся
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Проверка эффективности вакцин против омикрон-штамма коронавируса в общей сложности может занять до трех недель. Такие сроки назвал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что план работ по данному вопросу составлен, работы ведутся. По его словам, специалистам предстоит провести достаточно большое количество исследований, в том числе с плазмой уже вакцинированных россиян. Это необходимо для того, чтобы определить особенности поведения вируса и понять разные титры, пояснил Мурашко.

Ранее Мурашко рассказал, что в настоящее время угрозы жизни для пациентов с омикрон-штаммом коронавируса нет. Он подчеркнул, что ситуация в стране стабильная, пациенты с новым штаммом COVID-19 получают минимальную терапию.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью
Мурашко поделился подробностями о сотрудничестве России и ЮАР по омикрон-штамму
Появилось видео разгромного поражения «Спартака» от «Сочи»
Глава МИД Австрии раскритиковал попытки остановить «Северный поток-2»
Российские телеканалы изменили сетки вещания из-за смерти Сергея Соловьева
Россиянин прыгнул на пути в метро ради телефона
Омбудсмен сообщила о состоянии облитой кислотой в Петербурге девушки
Мурашко рассказал о сроках проверки эффективности вакцин против омикрон-штамма
Сенатор призвал западные страны услышать доводы России ради безопасности
Известный блогер предрек катастрофу российскому городу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter