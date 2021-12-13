В Минздраве оценили угрозу жизни для пациентов с омикрон-штаммом

В настоящее время угрозы жизни для пациентов с омикрон-штаммом коронавируса нет. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1», пишет РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день в России не наблюдается утяжеления состояния заболевших. Мурашко подчеркнул, что ситуация в стране стабильная, пациенты с новым штаммом COVID-19 получают минимальную терапию.

Кроме того, у многих заразившихся уже есть иммунитет к омикрону. В связи с этим болезнь протекает либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями, добавил глава Минздрава.

Ранее Мурашко оценил уровень заболеваемости коронавирусом в России. «Более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек, это все-таки высокая цифра», — сказал он. Министр добавил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились более 75 миллионов человек.