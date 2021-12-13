Мурашко оценил уровень заболеваемости коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил уровень заболеваемости коронавирусом в стране в ходе интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам Мурашко, заболеваемость COVID-19 стабилизировалась и начала немного снижаться. При этом количество заболевших россиян остается большим. «Более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек, это все-таки высокая цифра», — подчеркнул он.

Министр добавил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились более 75 миллионов человек, отметив, что это «неплохие цифры».

Ранее о снижении заболеваемости COVID-19 в России заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Показатель уменьшился на 7,3 процента за минувшую неделю, сообщила она.