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Российские специалисты прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом

Минздрав: самолет со специалистами прибыл в ЮАР для борьбы с COVID-19 по поручению Путина

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно заявлению ведомства, группа специалистов была направлена в Йоханнесбург по поручению президента России Владимира Путина. Отмечается, что российские вирусологи будут проводить совместные исследования с африканскими коллегами и обмениваться опытом в борьбе с распространением COVID-19.

О том, что Россия отправит вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей на «родину» омикрон-штамма коронавируса, стало известно 9 декабря. Владимир Путин договорился об этой инициативе со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой в телефонном разговоре. Рамафоза выразил признательность за готовность Москвы сотрудничать на противоэпидемическом направлении.

Марина Совина
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