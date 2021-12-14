Российские специалисты прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом

Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно заявлению ведомства, группа специалистов была направлена в Йоханнесбург по поручению президента России Владимира Путина. Отмечается, что российские вирусологи будут проводить совместные исследования с африканскими коллегами и обмениваться опытом в борьбе с распространением COVID-19.

О том, что Россия отправит вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей на «родину» омикрон-штамма коронавируса, стало известно 9 декабря. Владимир Путин договорился об этой инициативе со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой в телефонном разговоре. Рамафоза выразил признательность за готовность Москвы сотрудничать на противоэпидемическом направлении.

