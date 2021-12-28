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Российских чиновников отправили в колонию за взятки авиабилетами и землей

Экс-главу Росреестра Ленобласти осудили на 13 лет по делу о взятках на 75 миллионов рублей

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил экс-главу управления Росреестра по Ленинградской области Олега Михеева на 13 лет в колонию по делу о взятках; его бывшего заместителя Сергея Храмова осудили на десять лет. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Помимо реальных сроков, суд назначил Михееву штраф в 50,3 миллиона рублей, а Храмову — в 25,5 миллиона рублей, также экс-руководителям управления Росреестра запретили занимать государственные должности в течение восьми и десяти лет соответственно.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год они получали взятки от жителей Петербурга в виде недвижимого имущества, которое они оформляли на родственников и других подставных лиц. В частности, чиновники получили два участка земли в Выборгском и Приозерском районах общей стоимостью в 10,5 миллиона рублей. Кроме этого за махинации с землей экс-заместитель получил участок стоимостью в 787 тысяч рублей. Помимо этого Михеев и Храмов принимали от потерпевших взятки в виде оплаты путешествий: в качестве благодарности они требовали приобретать для них авиабилеты и оплачивать проживание в гостиницах. В 2015 году таким образом экс-глава управления Росреестра отдохнул с семьей в Милане на 769 тысяч рублей, а его экс-заместитель — в Риге на 81 тысячу рублей.

Оба подсудимых будут отбывать наказание в колониях строго режима.

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Елизавета Новикова
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