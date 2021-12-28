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Судно с пассажирами потеряло ход по пути на остров Попова

Паром с пассажирами потерял ход по пути из Владивостока на остров Попова

Фото: Leonid Dubeykovskyi / Globallookpress.com

Паром с пассажирами, направляющийся из порта Владивостока на остров Попова, потерял ход, передает РЕН ТВ.

Через некоторое время экипаж смог запустить двигатели самостоятельно. Это уже второе за последние дни чрезвычайное происшествие с пассажирским судном, случившееся на данном маршруте.

В воскресенье, 26 декабря, баржу с пассажирами, которая так же застряла по пути на остров Попова, отбуксировали в столицу Приморья. Она села на мель в районе острова Клыкова из-за поломки винта.

В январе 2021 года в Охотском море судно «Герои Даманского», на котором находились 60 рыбаков, потеряло ход и легло в дрейф. Капитан доложил, что инцидент случился из-за намотки рыболовной снасти на винты. На борту находилось 600 тонн улова.

Алия Шарафутдинова
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