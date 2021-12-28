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Эрдоган замахнулся на десятку крупнейших экономик мира

Президент Турции поставил национальной экономике цель войти в 10 крупнейших в мире

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган замахнулся на место в десятке крупнейших экономик мира для своей страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша цель - войти в топ-10 экономик мира», — сказал Эрдоган, добавив, что турецкие власти «с помощью разработанных нами инструментов» сумели спасти национальную экономику от «порочного круга, в котором она оказалась».

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Эрдоган часто подвергается критики со стороны специалистов из-за своего видения денежно-кредитной политики Центробанка, которая расходится с общепринятой точкой зрения и с основными законами экономики. По его мнению, низкие процентные ставки на долговом рынке приведут к снижению инфляции и стимулируют рост экономики.

За последние месяцы президент уволил нескольких руководителей центробанка из-за их нелояльности и несогласия с его политикой. Под его давлением главам ЦБ пришлось снизить ключевую ставку сразу на пять процентных пунктов.

К тому же, курс лиры резко снизился в течение последних двух лет. В конце декабря национальная валюта рекордно ослабла до 18,4 лиры за доллар.

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Платон Щукин
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