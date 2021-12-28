Загадочный «танк-призрак» выловили в Индонезии

В Индонезии военные выловили плававший в море загадочный танк. Об этом сообщает «РГ: Русское оружие».

По данным издания, некоторое время назад неопознанный объект, напоминающий боевую машину, приблизился к индонезийской буровой платформе, располагающейся недалеко от берега. Вскоре он исчез — вероятно, его унесло течением. Специалисты Военно-морских сил (ВМС) страны попытались отыскать «танк-призрак», однако тогда сделать это им не удалось.

Спустя некоторое время танк снова попал в поле зрения военных, и на этот раз его смогли взять на буксир и оттащить к ближайшей базе ВМС. В итоге, отмечает «РГ: Русское оружие», оказалось, что индонезийцы заполучили не настоящую боевую машину, а муляж, напоминающий китайский легкий танк Type 15/ZTQ-15 со 105-миллиметровой пушкой. Известно, что ранее данную машину хотели поставить на вооружение морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК), однако оригинал держаться на воде не способен.

Как предполагает издание, обнаруженный макет был изготовлен в Китае для неких целей, но затем его смыло волнами и унесло в море. В итоге муляж смог доплыть до берегов Индонезии. «Не обязательно его владельцами являются какие-то военные структуры — в Китае существует масса фирм, занимающихся изготовлением полномасштабных копий военной техники», — отмечает газета.

В октябре сообщалось, что военные НОАК задействуют муляжи основных боевых танков для тренировки экипажей. В частности, стало известно, что для обучения будущих танкистов используют надувные макеты основных боевых танков Type 99A, которые повторяют габариты и внешность настоящей машины.