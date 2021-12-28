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Россиянам рассказали о новых правилах выплат пенсий в 2022 году

Новый порядок выплат пенсий в 2022 году защитит пенсионеров-банкротов от удержания выплат

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Российская газета» напомнила россиянам о новых правилах пенсионных выплат, утвержденных Минтрудом и вступающих в силу с 1 января 2022 года. Наиболее существенное изменение в законе предполагает защиту пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.

Адвокат Ольга Сулим рассказала, почему важно это нововведение. Дело в том, что пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. Согласно действующему законодательству, в таком случае по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. Однако с 2022 года эта практика будет прекращена.

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Кроме того, обновленный закон включает расширенный перечень действий при оформлении и получении социальных выплат, при которых гражданам не придется подавать заявление и документы. Во-первых, сотрудники органов служб занятости начнут сами вносить предложения по назначению досрочных пенсий. Такая процедура производится в случае, если россиянина уволили или его организация закрылась, а до пенсии осталась пара лет, но при этом у гражданина не получается найти новую работу.

Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты. Нововведения также коснулись пенсионеров, достигших возраста 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца. Таких граждан теперь будут автоматически переводить на более выгодные выплаты — страховую пенсию по случаю потери кормильца или по старости.

У пожилых людей, проживающих в сельской местности, при выезде за ее пределы будет сохраняться «сельская надбавка» к основному объему пенсии.

В дополнение к этим изменениям с 2022 года Пенсионный фонд начнут информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Уведомления будут приходить раз в три года.

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева также напомнила, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре 2021 года получат большую сумму — из-за предстоящих новогодних праздников им перечислят деньги за январь 2022 года.

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Платон Щукин
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