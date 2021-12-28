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Шведский главком рассказал о российском подходе к ведению войны

Генерал Байден: «плохие парни» из России являются экспертами в ведении гибридной войны
Микаэль Байден

Микаэль Байден. Фото: Henrik Montgomery / Reuters

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Байден в интервью американскому изданию Defense News рассказал о российском подходе к ведению войны в современных условиях.

«Это современные возможности и технологии, такие как радиоэлектронная борьба и беспилотные платформы», — сказал военный.

По его словам, «плохие парни» из России являются экспертами в ведении гибридной войны, сочетающей, в частности, прямое использование оружия с дипломатическим или экономическими инструментами. «Это также могут быть информационные операции», — добавил генерал.

По его словам, Швеция готова оказать Украине поддержку «вплоть до практического уровня». Также генерал заметил, что Стокгольм сотрудничает в данном вопросе прежде всего с Норвегией, Данией и Финляндией, а также с США.

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Байден подтвердил, что финансирование оборонного бюджета Швеции будет увеличено на 40 процентов, а то, что называется национальной «организацией военного времени», к 2030 году по численности будет насчитывать около 100 тысяч человек.

В ноябре «Военно-промышленный курьер» написал, что войска Западного военного округа, получившие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», приобрели возможность эффективного поражения стратегических объектов потенциального противника на значительных расстояниях. В зону поражения полностью попали территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Швеции и Финляндии.

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Иван Потапов
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