Россиянам рассказали о получении выплат в 2022 году

В 2022 году Пенсионный фонд России (ПФР) расширит меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам, включив в их перечень те, которые сейчас назначают органы социальной защиты и Роструд. Об этом сказано на сайте ведомства.

Условия назначения мер не изменятся, а для их оформления, как и раньше, нужно будет подать заявление. Вместе с тем Пенсионный фонд начнет упрощать получение выплат, запрашивая необходимые сведения и данные в других ведомствах, постепенно освобождая граждан от обязанности самостоятельно собирать документы.

Так, семьям погибших военнослужащих не нужно будет раз в полгода предоставлять платежные документы для подтверждения

расходов на коммунальные услуги, чтобы получить компенсацию. Эти сведения ПФР запросит из информационной системы ЖКХ.

В результате в большинстве случаев для оформления социальной помощи достаточно будет подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем это можно будет сделать через портал госуслуг и через МФЦ. При этом сроки оформления выплат в следующем году сократятся в два раза, а рассматриваться заявления будут от пяти до десяти дней, столько же времени займет перечисление средств.

Отмечается, что меры поддержки, которые Пенсионный фонд начнет оказывать с 2022 года, охватят более двух миллионов человек, а объем выплат в течение года достигнет почти 120 миллиардов рублей.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре 2021 года получат большую сумму — из-за предстоящих новогодних праздников им перечислят деньги за январь 2022 года.