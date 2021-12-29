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Сбившему сидевших на дороге пьяных пешеходов российскому следователю дали срок

В Свердловской области следователю дали два года колонии за сбитых пьяных пешеходов
Место происшествия

Место происшествия. Фото: УМВД России по ХМАО — Югре

Суд в Свердловской области приговорил к двум годам колонии следователя, который сбил пешеходов, сидевших на середине дороги. Об этом сообщает URA.RU.

ДТП произошло в октябре 2019 года. Суд установил, что следователь Илья Онышко возвращался ночью с работы. В темноте он сбил пьяных пешеходов, которые сидели на середине дороге. Подсудимый сразу вызвал пострадавшим скорую. Им оказали помощь, однако через месяц один из них скончался в больнице.

На суде Онышко отметил, что обвинение сфальсифицировало данные о видимости на дороге, указав 104 метра вместо реальных 20. Также следователь отрицал, что нарушил скоростной режим.

Против реального срока для обвиняемого выступил и брат погибшего в ДТП. Он рассказал, что его родственник был неоднократно судим и регулярно злоупотреблял спиртным.

Тем не менее суд признал Онышко виновным по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем смерть человека»). Следователь намерен обжаловать приговор.

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Мария Рубникович
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