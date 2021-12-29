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В российском городе на новогодние праздники запретили продавать алкоголь

В Кызыле с 31 декабря по 9 января запретили магазинам торговать алкоголем

В российском городе Кызыл на период новогодних праздников — с 31 декабря по 9 января — запретили магазинам продавать алкоголь. Соответствующее постановление принято мэрией столицы Тувы и опубликовано на сайте местных властей.

Уточняется, что ограничение вводится для обеспечения правопорядка и ради безопасности граждан на время празднования Нового года и Рождества. Действие документа распространяется на все места розничной торговли за исключением предприятий общественного питания.

Гражданам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, также запрещено проносить с собой спиртное, в том числе пиво.

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Евгения Куликова
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