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Киевлян призвали готовить «тревожные чемоданчики» на случай войны с Россией

Замглавы КГГА Крищенко посоветовал киевлянам подготовиться к «вторжению» России
Андрей Крищенко

Андрей Крищенко . Фото: пресс-служба МВД Украины

Киевлянам стоит собрать «тревожные чемоданчики» на случай войны с Россией. Об этом заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко заявил в интервью изданию «Главком».

Он призвал жителей украинской столицы подготовиться к «вторжению» России и подчеркнул, что эскалация боевых действий может произойти в любой момент.

В частности, Крищенко посоветовал киевлянам подготовить набор вещей, который всегда можно взять с собой. «В первую очередь, это — документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое. Желательно получить какие-то навыки первой медицинской помощи: не обязательно проходить курсы, сейчас много роликов на эту тему в интернете», — пояснил замглавы КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о подготовке города к возможной чрезвычайной ситуации в случае нападения России на Украину. Он назвал «беспрецедентной угрозой» происходящее на украинской границе и объявил об организации гражданской обороны и наборе резервистов.

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Георгий Нестеров
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