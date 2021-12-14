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Кличко объявил о подготовке российской армии к нападению на Украину

Виталий Кличко заявил о подготовке Киева к ЧС в случае нападения России на Украину

Фото: РИА Новости

Власти Киева готовятся к возможному «нападению российской армии на Украину». Об этом мэр украинской столицы рассказал в интервью изданию Bild.

Кличко отметил, что на границе с Украиной в настоящий момент находятся 100 тысяч российских солдат, и назвал происходящее «беспрецедентной угрозой».

Он заявил о подготовке города к возможной «чрезвычайной ситуации» и объявил об организации гражданской обороны и наборе резервистов.

Ранее заместитель главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Андрей Крищенко сообщил, что в ближайшие недели жителей украинской столицы подготовят к «возможному вторжению России». Он заявил, что киевляне должны быть «морально и психологически» готовы к подобному сценарию, и предупредил их о грядущих учениях с сиренами.

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Георгий Нестеров
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