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Диетолог назвала причины отказаться от хлеба

Диетолог Разумовская: белый хлеб стоит исключить из меню при проблемах с кишечником

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Татьяна Разумовская назвала несколько причин отказаться от хлеба или сократить количество его потребления. Ее слова передает РИА Новости.

Разумовская сообщает, что белый хлеб или хлеб из муки тонкого помола может приводить к запорам, особенно, у пожилых людей. Его стоит исключить из меню, если есть проблемы с кишечником, считает специалист.

«Когда вы едите белый хлеб, происходит сильный выброс инсулина: сахар в крови резко растет, затем столь же резко падает, и вы быстрее ощущаете себя голодным. Таким образом, хлеб из муки тонкого помола косвенно влияет на набор веса, стимулируя аппетит», — сказала она. Эксперт отметила, что убрать продукт из рациона стоит также в случае малоактивного образа жизни.

Диетолог добавила, что употребление цельнозернового хлеба тоже может свои последствия: если есть его слишком много, можно спровоцировать метеоризм. Но если соблюдать норму, то, наоборот, он помогает пищеварению.

Ранее диетолог и фитнес-тренер Кэтлин Троттер назвала простые и действенные способы сбросить набранные за новогодние праздники лишние килограммы. Для планомерного похудения она рекомендует выбирать продукты с высоким содержанием питательных веществ и сократить количество полуфабрикатов и готовой еды, а не прибегать к разгрузочным дням и иным формам голодания.

Марина Совина
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