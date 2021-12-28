Диетолог назвала способы сбросить набранные за новогодние праздники килограммы

Диетолог и фитнес-тренер Кэтлин Троттер назвала простые и действенные способы сбросить набранные за новогодние праздники лишние килограммы. Ее слова приводит Express.

По словам Троттер, не существует универсальной диеты для всех, поскольку эффективность той или иной программы питания во многом зависит от пола, возраста, скорости метаболизма и наличия ограничений на физические нагрузки. Поэтому тренер советует разработать индивидуальную модель питания.

По мнению диетолога, самое главное — постоянство и приверженность определенному образу жизни. «Нереалистичные и экстремальные диеты и режимы тренировок могут пагубно сказаться на ваших гормонах, весе и метаболизме», — отметила Троттер. Для планомерного похудения она рекомендует выбирать продукты с высоким содержанием питательных веществ и сократить количество полуфабрикатов и готовой еды, а не прибегать к разгрузочным дням и иным формам голодания.

Тренер советует прислушиваться к организму: есть только после возникновения чувства голода, останавливаться, когда появилось чувство насыщения, и концентрироваться на процессе во время приема пищи. Троттер предлагает пить больше воды и не забывать, что напитки тоже влияют на фигуру. Например, не стоит увлекаться газировками и алкоголем. «Не забывайте о порциях и планировании. Одно печенье — это не то же самое, что пять печений. Порции имеют значение. Всегда имейте план — готовьте здоровую пищу, знайте, что вы будете есть на вечеринках», — сказала она.

Тем, кто хочет похудеть, диетолог рекомендует помнить, что здоровый образ жизни — это путь, а не короткая дистанция, рассчитанная на быстрое избавление от лишнего веса.

Ранее диетологи из США назвали продукты на завтрак, которые помогут поддержать здоровье сердца. В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на овсянку, омлет с овощами, цельнозерновой хлеб с яйцами и ягоды.