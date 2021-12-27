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Диетологи назвали полезные для сердца продукты на завтрак

Eat This, Not That!: для здоровья сердца завтракайте продуктами с белком и клетчаткой

Фото: Margarita Zueva / Unsplash

Диетологи из США назвали продукты на завтрак, которые помогут поддержать здоровье сердца. Об этом сообщает Eat This, Not That!

В первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на овсянку, омлет с овощами, цельнозерновой хлеб с яйцами и ягоды. «Клетчатка, содержащаяся в овсянке, помогает очистить организм от лишнего холестерина. Кроме того, она питает полезные бактерии кишечника, помогает контролировать лишний вес и уровень сахара в крови. Все это положительно сказывается на здоровье сердца», — считает диетолог Триста Бест.

Если завтракать овощным омлетом, организм, по мнению Бест, получит умеренное количество белка из яиц и клетчатку из овощей. Специалист отметила, что готовка омлета с мясными продуктами, такими как колбаса или бекон, может повысить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 42 процента, согласно исследованиям Гарвардского университета.

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Диетолог Джанет Коулман считает, что ее коллеги часто называют хлеб в списке вредных для здоровья продуктов, однако цельнозерновые хлебобулочные изделия в сочетании с яйцами могут быть полезными для сердца.

«Цельнозерновой хлеб помогает выводу из организма вредного холестерина, поэтому стоит использовать именно его вместо обычного белого хлеба. Яйца также снижают уровень холестерина благодаря Омега-3-ненасыщенным жирным кислотам», — сказала Коулман.

Она добавила, что помимо борьбы с холестерином, завтрак из яиц и цельнозернового хлеба поможет дольше оставаться сытым и не есть лишнего, что тоже полезно для сердца.

Диетолог Моргин Клэр советует добавить к завтраку ягоды, так как они содержат антиоксиданты, полезные для сердца. «Полифенолы и фолаты, содержащиеся в ягодах, защищают сердце и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а железо способствует улучшению кровотока», — сказала Клэр.

Ранее индийский диетолог Нмами Агарвал рассказала, как не растолстеть за зиму. Он посоветовала выстраивать рацион в соответствии с физической активностью.

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Никита Савин
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