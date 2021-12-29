Матери погибшего под декорацией артиста Большого театра выплатят миллион рублей

Фонд социального страхования России выплатит еще один миллион рублей матери артиста Евгения Кулеша, погибшего под декорацией в Большом театре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина.

«Хочу поблагодарить за данное решение всех причастных, это правильное решение в интересах матери», — сказал он.

Отмечается, что ранее мать Кулеша получила от фонда Большого театра компенсацию в 1,5 миллиона рублей.

Ранее мать погибшего при падении декорации в Большом театре артиста Евгения Кулеша обратилась к президенту России Владимиру Путину. Женщина не согласилась с выводами комиссии по инциденту, в которой заявили, что 37-летний актер якобы был пьян и сам виноват в трагедии. Светлана Кулеш попросила у главы государства помощи в расследовании гибели сына.

О смерти актера миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» стало известно в начале октября 2021 года. В ходе спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон. В этот момент на него упали двухтонные декорации, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа. Мужчина скончался на глазах у зрителей.