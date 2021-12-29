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Хью Джекман заразился коронавирусом

Австралийский актер Хью Джекман сообщил о положительном тесте на COVID-19

Фото: @thehughjackman

Австралийский актер Хью Джекман заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеоролике, который разместил в своем Twitter.

Джекман отметил, что симптомы очень похожи на простуду. «Просто хотел, чтобы вы услышали это от меня. Мои симптомы похожи на простуду: у меня першение в горле и небольшой насморк, но я в порядке», — сказал актер. Он добавил, что сделает все, чтобы скорее вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что трое членов южнокорейской группы BTS заразились коронавирусом после тура с концертами по США. Положительные тесты на COVID-19 сдали рэпер RM, вокалист Ким Сокчин, а также автор песен и рэпер Сюги. Отмечается, что все три музыканта летом привились. У RM коронавирус протекает в бессимптомной форме, а у Кима Сокчина — в легкой.

Марина Совина
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