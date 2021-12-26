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Трое участников BTS заразились COVID-19 после поездки с концертами по США

RM, Ким Сокчин и Сюги из корейской группы BTS заразились коронавирусом после тура в США

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Трое членов южнокорейской группы BTS заразились коронавирусом после тура с концертами по США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на их управляющую компанию Big Hit Music.

По данным компании, положительные тесты на COVID-19 сдали рэпер RM, вокалист Ким Сокчин, а также автор песен и рэпер Сюги. Отмечается, что все три музыканта летом привились. У RM коронавирус протекает в бессимптомной форме, а у Кима Сокчина — в легкой.

Ранее сообщалось, что южнокорейская группа BTS победила в главной номинации крупной американской музыкальной премии American Music Awards (AMA). Музыкантов признали лучшими артистами года. Кей-поп-коллектив также получил премии в категориях «Лучший дуэт или группа» и «Лучшая поп-композиция». Победу в последней номинации BTS принес сингл Butter.

Марина Совина
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