Корейская группа BTS победила в главной номинации крупной американской премии

Корейская группа BTS победила в номинации «Артист года» на премии American Music Awards

Южнокорейская группа BTS победила в главной номинации крупной американской музыкальной премии American Music Awards (AMA). Музыкантов признали лучшими артистами года, сообщается на сайте мероприятия.

Материалы по теме Окей, поп Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса На максималках Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»

Кей-поп-коллектив также получил премии в категориях «Лучший дуэт или группа» и «Лучшая поп-композиция». Победу в последней номинации BTS принес сингл Butter.

Лучшим новым артистом стала 18-летняя американка Оливия Родриго. Коллаборацией года признали трек Kiss Me More исполнительниц Doja Cat и SZA. Лучшим поп-певцом был объявлен Эд Ширан, звание поп-певицы года получила Тейлор Свифт.

В июле сообщалось, что BTS попала в список самых популярных исполнителей в России. Кей-поп-группа заняла первое место в списке самых прослушиваемых коллективов по версии Spotify.