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Сбежавшего в Белоруссию польского солдата приговорили к тюрьме

Сбежавшего солдата Чечко приговорили к шести месяцам тюрьмы в Польше

Кадр: АТН

Польского военнослужащего Эмиля Чечко, сбежавшего в Белоруссию, приговорили к тюремному заключению сроком на шесть месяцев. Такой приговор вынес окружной суд польского города Ольштын, пишет PAP.

Его признали виновным в издевательствах над собственной матерью, которые продолжались не менее года, с августа 2020-го по май 2021-го. Конфликт начался после того, как Чечко переехал к своей матери, в ее однокомнатную квартиру. По словам следователей, солдат регулярно злоупотреблял алкоголем, заставляя мать покупать выпивку и сигареты, запрещал ей пользоваться единственной комнатой в квартире и бил ее.

Чечко вменяют в вину эпизод от 7 мая, когда он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, «несколько раз ударил мать по лицу и затылку, затем сдавил ее шею и ударил в голову». Мужчину задержал наряд полиции.

Окружной суд Ольштына таким образом утвердил прежний приговор районного суда города Бартошице от сентября этого года.

Кроме того, Вооруженные силы Польши обвиняют Чечко в дезертирстве, за что ему грозит военный трибунал.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши перешел на белорусскую сторону 16 декабря, после чего попросил убежище из-за своего несогласия с жесткой политикой страны в отношении мигрантов.

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Елизавета Наумова
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