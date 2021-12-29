Владельца шахты «Листвяжная» оставили в СИЗО

Кемеровский областной суд отклонил жалобу на арест собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева по делу о гибели горняков. Об этом сообщает ТАСС.

Владельца шахты оставили в СИЗО до 14 февраля.

В ходе заседания суда, защита Федяева отметила, что в суде не представили доказательства того, что бизнесмен сможет оказывать давление на свидетелей и препятствовать расследованию, оставаясь на свободе. Кроме того, адвокаты добавили, что вопрос обеспечения безопасности работы на шахте не входил в обязанности их подзащитного.

Федяеву вменяется нарушение требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. В деле также фигурируют генеральный директор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов.

По версии следствия, руководство шахты закупало средства безопасности задним числом, уже после трагедии, и таким образом пыталось создать подложные доказательства своей невиновности. Обвиняемые не признают своей вины.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Пострадали всего 106 человек.