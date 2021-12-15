Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СК потребовал арестовать собственника «Листвяжной»

CК требует арестовать собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, он не признал вину
Михаил Федяев

Михаил Федяев. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России потребовал арестовать задержанного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева и трех других фигурантов уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СК, кроме Федяева, задержаны еще три фигуранта: генеральный директор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Все четыре фигуранта уголовного дела не признают свою вину.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании Федяева и нескольких топ-менеджеров «СДС-Уголь». Им вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и часть 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

Во вторник, 14 декабря, шахту «Листвяжная» посетил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Взрыв метана на шахте произошел 25 ноября. Трагедия унесла жизни более 50 человек, среди которых были шахтеры и горноспасатели. Более 100 человек пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Спартак» уволил главного тренера
Россиян уличили в массовой дискриминации арендаторов жилья
Водителю Ксении Собчак предъявили обвинение в нарушении ПДД
Раскрыта причина изменений в прическе Григория Лепса
Стало известно о последних днях жизни Сергея Соловьева
Часть россиян получит доступ к эксклюзивным видео
Индиец заворожил смертельно ядовитую кобру танцем и попал на видео
Сантехник попытался изнасиловать москвичку в ее квартире
В России оценили противолодочный комплекс «Ответ»
Захарова оценила идею Зеленского о референдуме
Отцу бывшего главы ФБК запросили три года заключения за аферу и подлог
Захарова прокомментировала решение Швейцарии о выдаче бизнесмена Клюшина США
Богатейшая женщина России потеряла три миллиарда долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter