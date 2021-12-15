СК потребовал арестовать собственника «Листвяжной»

Следственный комитет (СК) России потребовал арестовать задержанного собственника шахты «Листвяжная», председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева и трех других фигурантов уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СК, кроме Федяева, задержаны еще три фигуранта: генеральный директор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Все четыре фигуранта уголовного дела не признают свою вину.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании Федяева и нескольких топ-менеджеров «СДС-Уголь». Им вменяется часть 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и часть 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

Во вторник, 14 декабря, шахту «Листвяжная» посетил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Взрыв метана на шахте произошел 25 ноября. Трагедия унесла жизни более 50 человек, среди которых были шахтеры и горноспасатели. Более 100 человек пострадали.