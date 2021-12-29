Российский фондовый рынок закрылся падением

Российский фондовый рынок 29 декабря закрылся падением основных биржевых индексов. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 3741,07 пункта (минус 0,97 процента), индекс РТС — до уровня 1589,74 пункта (минус 1,37 процента), свидетельствуют данные площадки.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи лидерами роста стали «Полиметалл» (плюс 1,71 процента, 1281,5 рубля за акцию), «Новатэк» (плюс 1,02 процента, 1717,4 рублей) и «Сургутнефтегаз» (плюс 0,57 процента, 39,49 рублей). Больше всего подешевели бумаги «Магнита» (минус 4,01 процента, 5431 рублей), «Тинькофф» (минус 2,81 процента, 5927,4 рубля) и «Яндекса» (минус 2,16 процента, 4385,2 рубля).

Курс евро впервые с 7 декабря превысил отметку в 84 рубля, в 19:11 по московскому времени валюта торговалась по 84,25 рубля (плюс 91 копейка). Эксперты «Интерфакса» комментируют, что рубль усилил падение к иностранным валютам вечером 29 ноября одновременно с началом американской сессии на фоне закрытия позиций перед длительными новогодними каникулами.

Резкое подорожание евро вызвано скачком этой валюты к доллару на рынке Forex по аналогичным причинам на фоне подходящего к окончанию года. Аналитики отмечают, что рубль при этом перестал получать поддержку от спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, ранее завершивших перечисление в бюджет последних налоговых выплат декабря. Нефть марки Brent стоила 79,59 доллара за баррель (плюс 0,48 процента), марки WTI — 75,82 доллара (минус 1,04 процента).