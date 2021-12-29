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Евгений Гришковец стал главой Общественного совета при ФСИН

Главой Общественного совета при ФСИН России избран писатель Евгений Гришковец

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский актер и писатель Евгений Гришковец стал главой Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний России (ФСИН). Об этом сообщили в Telegram-канале Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) в среду, 29 декабря.

54-летний драматург был избран председателем в ходе первого заседания обновленного состава совета. В нем также принял участие новый руководитель ФСИН Аркадий Гостев.

«Я оказался в Общественном совете, потому что три года назад я принял участие в решение судьбы молодой поэтессы, которая сейчас содержится под стражей. За это время я посетил несколько колоний, узнал множество историй людей, чьи близкие находятся в местах принудительного содержания, и это произвело на меня огромное впечатление <...> Если мне предоставляется шанс кому-то помочь своим участием, я считаю нужным это сделать», — прокомментировал Гришковец свое избрание на пост председателя Общественного совета при ФСИН.

Кандидатуру Гришковца предложил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб. Он добавил, что члены совета и профильные комиссии решили назначить на должность главы совета человека, известного не только в рамках УИС. Гриб отметил, что Гришковец является авторитетным человеком, и на него сложно надавить.

Отмечается, что кандидатура драматурга была поддержана единогласно.

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Сергей Равин
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