Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Новогодние поздравления жителей Грозного увидят из самолетов

В Грозном на телебашне начнут транслировать новогодние поздравления жителей

Фото: Peace151 / Wikimedia

Жители Чечни смогут заказать новогодние поздравления на телебашне в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), световое представление на 200-метровом световом панно можно будет увидеть даже из иллюминатора самолета при посадке в местном аэропорту.

В новогоднюю ночь представление продлится в течение часа после боя курантов.

«Возможность показа светового шоу появилась благодаря новой подсветке, установленной год назад. Задействовано 550 источников света, способных менять цвет, формировать луч призмами, проецировать изображения, создавать яркие вспышки и движение луча в условиях низких температур. Сегодня это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе, аналогов ее подсветки нет», — рассказали в РТРС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл свое положение в окружении Путина
После гибели российского школьника от обморожения завели уголовное дело
Родителей замерзшего насмерть в Подмосковье мальчика отстранили от его похорон
У соратников Порошенко прошли обыски
Выкуривавший по 40 сигарет в день в два года мальчик сумел побороть зависимость
Зюганов прокомментировал идею вернуть смертную казнь в России
Лукашенко увидел большой крен в сторону единения стран СНГ
Основатель российских барбершопов назвал петухами мужчин с пробором
Россиян предупредили о новой предновогодней схеме мошенничества
Фигуранты дела о сексуальном насилии в детском доме Петербурга оправданы
Стало известно о влиянии COVID-19 на сексуальную жизнь россиян
Названы предположительные сроки сертификации «Северного потока-2»
Ким Чен Ын небывало похудел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter