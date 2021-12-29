Новогодние поздравления жителей Грозного увидят из самолетов

Жители Чечни смогут заказать новогодние поздравления на телебашне в Грозном. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), световое представление на 200-метровом световом панно можно будет увидеть даже из иллюминатора самолета при посадке в местном аэропорту.

В новогоднюю ночь представление продлится в течение часа после боя курантов.

«Возможность показа светового шоу появилась благодаря новой подсветке, установленной год назад. Задействовано 550 источников света, способных менять цвет, формировать луч призмами, проецировать изображения, создавать яркие вспышки и движение луча в условиях низких температур. Сегодня это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе, аналогов ее подсветки нет», — рассказали в РТРС.