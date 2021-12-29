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Коза родила козленка с мордой гуманоида

Родившийся с лицом гуманоида козленок напугал жителей индийской деревни

Кадр: SWNS

Коза в деревне в индийском штате Ассам родила козленка с мордой гуманоида. Как сообщает The Sun, новость об этом напугала селян.

Появление на свет необычного детеныша шокировало хозяина козы, 46-летнего Шанкара Даса. Мужчина сказал, что видит такое впервые. Он отметил, что это второй козленок, которого родила его коза.

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Морда козленка напоминала человеческого ребенка с двумя конечностями. Лицо, глаза, нос и рот тоже похожи на черты лица ребенка. Жители деревни собрались в очередь к дому хозяина козы, чтобы посмотреть на жутковатого детеныша. Козленок родился живым, но умер вскоре после рождения. Расстроенная семья похоронила козленка.

Как правило, в Индии рождение животного или ребенка-мутанта считается плохим предзнаменованием. Индийцы предполагают, что такое существо может принести неудачу владельцам. «Во многих регионах это считается предупреждением. Люди считают рождение мутантов знаком от бога», — сказал местный житель Ракеш Кумар.

По словам ветеринара Файяза Ахмеда, у коз чаще рожаются детеныши-мутанты, чем у других животных. «Неправильное развитие плода, похоже, вызвано Лихорадкой Рифт-Валли. Могут быть и другие причины, которые привели к генетической мутации», — отметил он.

Ранее сообщалось, что двухголовый теленок-мутант родился на ферме в бразильском муниципалитете Нова-Валенсия, штат Эспириту-Санту, и не смог самостоятельно питаться. Владельцам пришлось кормить его из бутылочки.

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Алиса Дмитриева
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