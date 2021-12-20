Корова на ферме родила двухголового теленка-мутанта

Двухголовый теленок-мутант родился на ферме в бразильском муниципалитете Нова-Валенсия, штат Эспириту-Санту, и не смог самостоятельно питаться. Об этом сообщает Daily Star.

Сын фермера Делчи Бусатто рассказал, что зашел в сарай и увидел, что их шестилетняя корова родила теленка с двумя головами. Детеныш не может самостоятельно стоять на ногах и нормально сосать молоко матери. Владельцам приходится кормить его из бутылочки. «Теленок очень слаб», — подчеркнул он.

Семья обратилась за экспертным мнением к ветеринару, но тот не смог объяснить, что могло вызвать подобную мутацию, а также спрогнозировать, сможет ли новорожденный теленок выжить. «Сейчас остается только ждать и смотреть, что будет дальше», — отметил Бусатто.

Этот теленок был третьим отпрыском коровы. Первые два теленка родились нормальными.

Одной из причин генетической аномалии может стать изменение в геноме, вызванное внешними факторами или состоянием самой коровы. Мутации могут быть вызваны мутагенным воздействием, искусственными условиями и иногда скрещиванием.

Ранее сообщалось, что в Турции на одном из фермерских хозяйств корова родила теленка-мутанта с двумя головами, шестью ногами и двумя хвостами. Он оказался мертворожденным.