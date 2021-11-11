Корова родила теленка-мутанта с двумя головами и шестью ногами

В Турции корова родила двухголового теленка с четырьмя передними и двумя задними ногами

В Турции на одном из фермерских хозяйств корова родила теленка-мутанта с двумя головами, шестью ногами и двумя хвостами. Об этом сообщает Daily Star.

Материалы по теме Мешки из клеток Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

Удивительное животное появилось на свет в районе Чине на юго-западе страны в воскресенье, 7 ноября. 38-летний хозяин фермы Эрдем Челик заметил, что одна из его коров не может отелиться, поэтому животному решили сделать кесарево сечение.

Операция заняла более двух часов, и в итоге ветеринар извлек двухголового теленка с четырьмя передними и двумя задними ногами, двумя хвостами и двойным позвоночником. Он оказался мертворожденным.

Труп теленка доставили в Университет Аднана Мендереса в городе Айдын для исследования. Специалисты считают, что мутант появился на свет в результате редкой генетической аномалии.

Ранее сообщалось, что в Индии буйволица родила двухголового теленка. Животное появилось на свет здоровым и могло питаться обеими ртами.

