Менеджера российского торгового центра задержали за дачу взятки сотруднику МЧС

В Иркутске менеджера компании, которая управляет российским торгово-развлекательным центром (ТРЦ) «Сильвермолл», обвинили в даче взятки сотруднику МЧС, на управленца завели дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Установлено, что 24 декабря менеджер лично передал заместителю начальника одного из отделов управления МЧС России по Иркутской области 1,5 миллион рублей и бутылку дорогостоящего шампанского. За взятку он просил не направлять в суд материалы, в которых было зафиксировано, что его компания не устранила в ТРЦ нарушения правил пожарной безопасности.

Менеджер надеялся, что ему удастся договорить о продолжении работы торгового комплекса, однако сотрудник МЧС отказался от незаконного вознаграждения. Взяткодателя задержали сотрудники СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Задержанного отправили под домашний арест.