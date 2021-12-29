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В МИД России заявили о некомпетентности талибов в управлении Афганистаном

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану: талибы управляют страной неумеючи и плохо

Фото: Ali Khara / Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) управляет Афганистаном «неумеючи, а проще говоря, плохо» из-за нехватки кадров. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью «Sputnik Афганистан» отметил некомпетентность талибов в управлении страной.

Дипломат добавил, что члены радикальной группировки «однозначно изменились идеологически и политически». Он подчеркнул необходимость возвращения афганских специалистов обратно к своей работе.

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«Речь идет не о тех вороватых молодых людях, прилетевших из США и Европы подворовывать вместе с правительством. Нет. Речь идет о нормальных патриотически настроенных афганцах, специалистах, молодых, желающих служить своей родине», — заявил Кабулов.

Спецпредставитель президента обратил внимание, что талибам придется создавать компетентным сотрудникам комфортные условия, чтобы те могли помогать им управлять страной, в первую очередь, экономикой. «Мы опять возвращаемся к инклюзивности. Эти люди должны чувствовать, что их не просто используют как наемников в выполнении конкретных задач. Нет. За ними должна стоять какая-никакая этнополитическая сила в органах власти», — заключил Кабулов.

В августе представитель «Талибана» Забиулла Муджахид пожаловался на то, что западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов. При этом неоднократно поступали сообщения о том, что талибы жестоко убивают афганцев, помогавших иностранным войскам.

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Анжелика Бережная
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