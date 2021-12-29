Россиян предупредили о новой предновогодней схеме мошенничества

Кибермошенники придумали новую предновогоднюю схему обмана с фейковыми розыгрышами призов от крупных российских компаний: преступники делают рассылки, в которых обещают своим потенциальным жертвам миллионные выигрыши. Об этом россиян предупредили аналитики «Лаборатории Касперского».

Для участия в розыгрыше жертва должна пройти опрос, якобы направленный на повышение качества обслуживания в магазинах. Кроме того, от пользователей требуют сообщить об акции нескольким контактам — с помощью этого мошенники увеличивают поверхность атаки. После выполнения этих условий жертву просят заплатить один рубль для получения доступа к базе данных розыгрыша. Именно на этом этапе преступники получают доступ к банковской информации.

«Рассчитывая на невнимательность пользователей, киберпреступники зачастую маскируются под известные бренды и обещают пользователям крупные денежные призы за простые действия. Мошенники могут просить ввести информацию о банковской карте или оплатить комиссию якобы за получение выигрыша. Нужно внимательно проверять сайты, на которых вы оставляете свои данные и критически относиться к слишком щедрым предложениям в сети», — отметила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Также в компании напомнили основные правила, соблюдение которых поможет россиянам защитить свои сбережения. В частности, стоит отказаться от перехода по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях. Также не стоит кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах. Кроме этого, нужно проверять в строке браузера адреса сайтов якобы крупных компаний на предмет неточностей или намеренных опечаток, а также завести отдельную карту для онлайн-шоппинга.

Ранее стало известно о том, что перед Новым годом кибермошенники перешли на комбинированные схемы обмана россиян. В одной из наиболее популярных тактик используются массовые рассылки и подставные операторы кол-центров. Кроме того, в преддверии праздничного периода выросла доля использования сайтов-клонов известных интернет-магазинов.