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Россиянина признали виновным в убийстве пенсионера МВД и его супруги

Присяжные вынесли вердикт уральцу, который избил и сжег пенсионера МВД с супругой

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Тюменской области суд присяжных признал 58-летнего уральца Артура Лихтнера виновным в убийстве пенсионера МВД и его супруги. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области.

Обвинительный вердикт восемь присяжных вынесли единогласно. Прокурор должен высказаться относительно наказания для подсудимого, ему грозит пожизненный срок.

По версии следствия, двойное убийство было совершено Лихтнером 21 декабря 2020 года. Россиянин был в селе Боровое Ишимского района в частном доме пенсионера МВД и его жены, которая в тот день ушла на заслуженный отдых. Она работала фельдшером в местной больнице. Между супругами и Лихтнером произошла ссора, в ходе которой он избил хозяев дома, а затем накрыл автомобильными покрышками, облил бензином и поджег.

На основании вердикта присяжных суд вынесет приговор Лихтнеру.

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Любовь Ширижик
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