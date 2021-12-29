Огромный ядовитый варан ворвался в дом и пробежался по дремлющей пенсионерке

В тайской провинции Самутпракан ядовитый варан ворвался в дом семьи, пробежался по дремлющей пенсионерке и напугал кошку. Об этом сообщает Daily Mirror.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как семья готовится к ужину: женщина выносит к столу еду, а пенсионерка в это время мирно дремлет на диване. Спустя несколько секунд в доме неожиданно появляется огромная ящерица и распугивает всех жильцов дома.

Какое-то время варан метался по помещению в поисках выхода, а потом камера зафиксировала незваного гостя во дворе дома.

«Моя бабушка очень испугалась, когда ящерица пробежала за ней. Она старая, поэтому ей было трудно вовремя встать. Ящерица могла укусить ее и причинить боль», — отметила внучка пенсионерки Лаор Сири.

Ранее сообщалось, что в Мумбаи, Индия, на 55-летнюю женщину напал леопард во дворе ее дома. Однако индианка не растерялась и отбилась от животного с помощью трости.