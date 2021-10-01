Женщина тростью отбилась от леопарда

На индианку во дворе ее дома напал леопард, от которого она отбилась с помощью трости

В индийском городе Мумбаи неподалеку от леса Аари на 55-летнюю Нирмаладеви Сингх напал леопард во дворе ее дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда леопард появился за спиной сидящей в саду у дома Сингх. Через несколько секунд она заметила хищника, повернулась к нему и схватила трость. В этот момент дикий зверь напал на женщину. Однако индианка не растерялась и отбилась от животного с помощью трости. Когда Сингх попала леопарду по голове, он оставил ее в покое и скрылся.

Материалы по теме «Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры

По словам представителя департамента лесного хозяйства Гаджанана Хайра, судя по следам от когтей на теле пострадавшей, на нее напал взрослый леопард. Он добавил, что это уже второе нападение за несколько месяцев. Департамент установил камеры, чтобы выяснить, нападает ли на людей один хищник или несколько разных.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд мужчина, на которого напал леопард, отбился от него серпом. Раненое животное бросилось бежать, но вскоре потеряло сознание и погибло.