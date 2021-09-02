Мужчина отбился серпом от прыгнувшего на него леопарда

39-летний пастух в Индии отбился от прыгнувшего на него леопарда серпом

В индийском штате Уттаракханд мужчина, на которого напал леопард, отбился от хищника серпом. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

39-летний пастух Нареш Сингх Саун встретил зверя в собственной деревне. Когда леопард выскочил из кустов и набросился на одну из его коз, он попытался отогнать его криком, но хищник бросил добычу и прыгнул на него. «Сперва я остолбенел, но потом понял, что если что-нибудь не сделаю, то погибну», — вспоминает мужчина.

Саун сумел ударить леопарда серпом, который был у него с собой. Раненое животное бросилось бежать, но вскоре потеряло сознание и погибло. «Я совершенно не намеревался убивать леопарда, — объясняет мужчина. — Это произошло внезапно, когда я пытался спасти свою жизнь».

Хотя в Индии запрещено убивать леопардов, пастух может избежать наказания. По словам представителя лесного ведомства, закон об охране дикой природы 1972 года предусматривает исключения для тех случаев, когда убийство было единственным способом защититься от животного.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака мужчина убил леопарда голыми руками ради спасения жены и дочери. Нападение произошло, когда мужчина, его жена и дочь возвращались со свадьбы на велосипедах.