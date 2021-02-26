В индийском штате Карнатака мужчина убил леопарда голыми руками ради спасения жены и дочери. Об этом сообщает Newsflare.

Нападение произошло, когда Раджагопар Наик (Rajagopal Naik), его жена и дочь возвращались со свадьбы на велосипедах. Сначала хищник погнался за его женой и попытался схватить за ногу зубами. В результате все трое упали со своих велосипедов.

Наик оттолкнул зверя от супруги, из-за чего тот бросился на него. «Он запрыгнул на меня и пытался кусать руки и шею, — рассказывает мужчина. — Я защищался руками, затем сумел прижать его к земле и убил коленом». После схватки с животным у него остались раны на голове, руках и шее.

Мужчину доставили в больницу. Представители лесного ведомства утверждают, что ранее в результате нападений того же леопарда пострадали не менее трех человек.

В декабре сообщалось о смерти леопарда, который больше месяца терроризировал окрестности Солапура и Ахмеднагара в индийском штате Махараштра. За 35 дней жертвами хищника стали 12 человек.