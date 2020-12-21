Снайпер застрелил убившего 12 человек леопарда-людоеда

Снайпер в индийском городе Барамати, штат Махараштра, застрелил леопарда-людоеда, который убил 12 человек за 35 дней. Об этом сообщает издание Pune Mirror.

Леопард больше месяца терроризировал окрестности Солапура и Ахмеднагара. Жертвами хищника стали 12 человек. Жители Барамати обратились в государственную комиссию по правам человека с жалобой на то, что чиновники принимают недостаточно мер для поимки и убийства хищника. Однако зверю несколько раз удавалось ускользнуть, а жертв становилось только больше. Тогда представители местных властей решили убить животное.

11 декабря лесной департамент Махараштры пригласил снайперов Харшвардана Таваре (Harshwardhan Tavare) из штата Пуна и Давалсина Мохите-Патилом (Dhavalsinh Mohite-Patil) из Солапура. Они выследили его и открыли огонь, но леопард вновь сумел убежать.

Сотрудники лесного департамента штата установили ловушку на банановой ферме в деревне Ванги, чтобы суметь подманить хищника ближе к стрелку. Вечером в пятницу, 18 декабря, Мохите-Патил (Dhavalsinh Mohite-Patil) выпустил три очереди в дикую кошку с расстояния около пяти метров и успешно поразил цель.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард-людоед выкрал у семьи четырехмесячного ребенка и растерзал его. Убитый младенец спал под открытым небом возле семьи пастухов в индийской деревне Йеджон, штат Махараштра.