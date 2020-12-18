Леопард-людоед убил 12 человек за 35 дней и ускользнул от снайпера

В индийском штате Махараштра леопард-людоед за 35 дней убил 12 человек. Об этом сообщает издание India Today.

Судя по следам, все нападения совершил один и тот же зверь. Весь месяц он методично убивал людей раз в три дня. Жители окрестных деревень живут в страхе и стараются не покидать своих домов.

Чтобы поймать хищника, лесной департамент штата провел одну из крупнейших операций в своей истории. На поиски леопарда бросили 80 человек с четырьмя ищейками, в лесу поставили 18 ловушек и 35 камер видеонаблюдения. Однако зверю удалось ускользнуть, и убийства продолжились.

Когда поймать зверя не удалось, его приказали убить. 11 декабря лесной департамент Махараштры пригласил снайпера Харшвардана Таваре (Harshwardhan Tavare) из штата Пуна, который будет искать хищника вместе с профессиональным стрелком Давалсином Мохите-Патилом (Dhavalsinh Mohite-Patil) из Солапура. Они выследили его и открыли огонь, но леопард сумел убежать.

В 2019 году сообщалось, что в Индии леопард-людоед выкрал у семьи четырехмесячного ребенка и растерзал его. Убитый младенец спал под открытым небом возле семьи пастухов. Хищник подкрался к ним и забрал свою жертву. Изуродованное тело ребенка обнаружили возле ручья в 1,5 километра от того места, где произошло похищение.