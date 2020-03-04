Леопард съел двух старушек и двух детей и посеял панику в деревне

После гибели четырех человек, в том числе детей, власти индийского штата Карнатака развернули охоту на леопарда-людоеда. Об этом сообщает издание Times of India.

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Все четыре жертвы хищника жили в округе Тумкур. В октябре и ноябре леопард убил и съел двух старушек, которые пасли скот. В январе погиб пятилетний мальчик. В субботу, 29 февраля, зверь растерзал трехлетнего ребенка, который играл перед домом. Хищник посеял панику в деревнях. «Ночью мы боимся выходить на улицу, а днем — работать в поле, — цитирует газета Hindustan Times слова одного из местных жителей. — Мы боимся выпускать детей на улицу поиграть».

На поиски леопарда-людоеда направили около 50 полицейских и сотрудников лесного ведомства, к которым присоединились несколько местных жителей. Они прочесывают леса, где может скрываться хищник. В местах, где часто видят леопардов, поставили 20 ловушек с козами и собаками в качестве приманок. За перемещением зверей следят при помощи 50 видеокамер.

Первого леопарда удалось поймать всего через несколько часов после гибели ребенка, однако неизвестно, причастен ли он к убийству. «Мы выяснили, что в районе инцидента и в джунглях Тумкура бродит больше полудюжины леопардов, но не знаем, кто из них убил мальчика», — утверждает представитель лесного ведомства.

В январе сообщалось, что в индийском штате Гуджарат поймали леопарда, которого подозревают в четырех нападениях на людей. Он растерзал мужчину, который работал в поле, через два дня убил двухлетнего мальчика, напал на восьмилетнюю девочку, а затем атаковал фермера.

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