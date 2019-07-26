Леопард утащил спящего мужчину и съел его ногу

В индийском штате Раджастхан леопард проник в жилой дом и убил 40-летнего мужчину. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел ранним утром в среду, 24 июля. Хищник набросился на индийца, который спал в открытой части дома, схватил его за шею и потащил прочь. На крики родственников сбежались жители деревни. Они отправились на поиски соседа и нашли его тело в 90 метрах от дома. Леопард успел съесть ногу мужчины и скрылся в лесу.

На месте происшествия собралась большая толпа. Напуганные люди полагали, что леопард вернется в деревню и продолжит убивать. Они потребовали, чтобы власти немедленно поймали животное. Представители лесного ведомства попытались успокоить собравшихся.

В деревне погибшего и трех окрестных селениях установили клетки и разместили команды специалистов по отлову диких животных, вооруженных дротиками с транквилизатором. Они останутся там, пока не поймают леопарда.

В январе сообщалось, что в индийском штате Гуджарат поймали леопарда, которого подозревают в четырех нападениях на людей. Он растерзал мужчину, который работал в поле, через два дня убил двухлетнего мальчика, напал на восьмилетнюю девочку, а затем атаковал фермера.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!