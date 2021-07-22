Юноша голыми руками сразился со львом и спас сестру

Житель Зимбабве голыми руками сразился со львом, который напал на его сестру, и спас ее. Об этом сообщает портал Pindula.

Инцидент произошел в деревне в области Чисумбанье провинции Маникал в среду, 14 июля. 14-летняя Агнесс (Agness) вечером вышла на улицу, чтобы забрать забытую куртку. На нее набросился лев и укусил ее за колено.

Испуганная девочка закричала, и один из ее братьев побежал к ней на помощь. Юноша начал бить зверя кулаками, пока лев не убежал, вырвав кусок мяса из ноги жертвы.

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Отец пострадавшей, Хунесу Чиундже (Hunesu Chiunje), собирает деньги на покупку лекарства для дочери. Ему необходимо 70 долларов (5,2 тысячи рублей).

Он сообщил, что позже льва нашли в другой деревне. Рейнджеры Управления по охране парков и дикой природы выследили и убили зверя.

Предположительно, лев сбежал из заповедника Саве-Вэлли, так как забор был сломан.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака мужчина убил леопарда голыми руками ради спасения жены и дочери. Нападение произошло, когда мужчина, его жена и дочь возвращались со свадьбы на велосипедах.

