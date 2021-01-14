Женщина голыми руками отбилась от разъяренного леопарда

Работница чайной плантации в индийском округе Джалпайгури, штат Западная Бенгалия, в одиночку отбилась от напавшего на нее леопарда. Об этом сообщает издание Outlook India.

Во вторник, 12 января, Лила Ораон (Leela Oraon) работала на чайной плантации. Неожиданно на нее бросился леопард. Индианка голыми руками отбилась от разъяренного животного. Схватка длилась около десяти минут, после чего хищник сбежал.

Сотрудники плантации доставили получившую травмы женщину в больницу. «Сейчас она проходит лечение. Ее состояние улучшилось. Мы восхищаемся ее храбростью», — рассказал лечащий врач Ораон Сандипан Саркар (Sandipan Sarkar).

Ранее сообщалось, что подросток из деревни вблизи индийского города Нашик, штат Махараштра, голыми руками отбился от напавшего на него леопарда. Схватка с хищником длилась около 30 секунд.