Названы бросающиеся в глаза особенности туристов из разных стран

Пользователи сети поделились способами, как легко вычислить национальность иностранного туриста по его внешнему виду и поведению. Бросающимися в глаза особенностями они поделились в комментариях к треду на Reddit.

Так, по мнению одного комментатора, сандалии с носками очень любят носить туристы из Северной Европы — в частности немцы. Кроме того, большинство европейцев можно узнать по треккинговым ботинкам и большим рюкзакам.

Австралийцев можно узнать по «расслабленному» виду. «Однажды в Бухаресте мы ждали туристов из Австралии. На экскурсию по городу они пришли в шлепанцах и шортах для серфинга!» — рассказал историю один из пользователей.

Особенность азиатских туристов (из Японии, Кореи или Китая) — ходить большими группами и носить яркую дизайнерскую одежду. Многие пользователи согласились, что даже на экскурсии по горам или ледникам путешественники надевают модную обувь на каблуках и джинсы. При этом китайцев недолюбливают за шум и неопрятность — также они могут без стеснения встать посреди дороги, чтобы что-то сфотографировать.

Путешественники из Великобритании или США надевают слишком мало одежды. «Британцы к тому же часто ходят без рубашки, особенно после пары кружек пива, и как-будто гордятся своими солнечными ожогами», — добавил один юзер. Как заметили комментаторы, англосаксы даже в чужой стране предпочтут стоять в очереди в Макдональдс, нежели сходить в ресторан и попробовать новую кухню. Помимо прочего, американцев выдает громкая речь, поясные сумки и бейсбольные кепки.

Также комментаторы сошлись во мнении, что любых иностранных туристов часто можно опознать по большому количеству снаряжения для треккинга (спортивные рюкзаки, палки для ходьбы), большим соломенным шляпам или головным уборам в стиле сафари, свободным льняными рубашкам или платьям. Более того, в холодных странах путешественники сильно переоценивают минусовые температуры, «одеваясь как на Северный Полюс».

Ранее в декабре была названа самая желанная для путешествий страна мира. Так, большинство путешественников мечтают побывать в Италии — посетить вулкан Везувий в Помпеях, Пизанскую башню и попробовать знаменитую пиццу в Неаполе.