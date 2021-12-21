Названа самая желанная для путешествий страна мира

Самой желанной для путешественников страной мира названа Италия. Об этом сообщает Travel Daily Media со ссылкой на рейтинг сервиса Esta-america.com, который исследовал более 100 интернет-ресурсов.

Вершину рейтинга возглавила Италия — в интернете упоминания о ее столице, Риме, встречаются чаще всего (67 процентов). Тем не менее путешественники также мечтают посетить вулкан Везувий в Помпеях, Пизанскую башню и попробовать знаменитую пиццу в Неаполе.

Вторую строчку заняли США — страну стремятся посетить около 56 процентов туристов. В сети путешественники активно делятся своими желаниями исследовать Нью-Йорк, подняться на Эмпайр-стейт-билдинг, постоять в тени статуи Свободы, побывать в Голливуде и отправиться в Лас-Вегас.

Третье место с небольшим отрывом заняла Великобритания. Побывать на Туманном Альбионе мечтают 55 процентов путешественников. Так, пользователи интернета рассказали о планах изучить британскую культуру и отправиться в поход в живописные места. Также в список попали Австралия, Франция, Исландия, Япония, Китай, Греция и Перу.

Самым желанным для посещения городом был признан Париж. Его изысканная культура, Эйфелева башня и Лувр привлекают 45 процентов туристов. На втором месте снова Италия — отправиться в Венецию, чтобы почувствовать романтику и увидеть знаменитые каналы, хотят 44 процента путешественников. Замыкает тройку лидеров Нью-Йорк — 40 процентов.

Ранее, в ноябре, российская туристка смогла пробраться в Италию при закрытых границах и рассказала об обстановке и ограничениях для путешественников, действующих в стране. Местные цены путешественница оценила как приемлемые. Снять комнату в отеле Венеции на двоих можно за 40 евро, чашка кофе в туристическом месте обойдется в полтора евро, средняя стоимость пиццы в ресторане — 16 евро.