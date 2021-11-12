Россиянка пробралась в Италию и рассказала об ограничениях в стране для туристов

Российская туристка смогла пробраться в Италию при закрытых границах и рассказала об обстановке и ограничениях для путешественников в стране. Об этом девушка написала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автора блога отметила, что приехать в Италию непросто, так как страна не признает российскую вакцину «Спутник V». Тем не менее, по словам девушки, это возможно, если турист смог получить шенгенскую визу. Для въезда также потребуется сдать ПЦР-тест, самоизолироваться на пять дней, а после пройти повторный анализ на коронавирус.

«На деле, впрочем, чаще всего никто не проверяет, соблюдали ли вы самоизоляцию. Но, если этот факт всплывет, могут быть проблемы в виде штрафа. В общем, лучше не играть с огнем, если планируете еще сюда возвращаться», — рассказала туристка.

Россиянка отметила, что без Green Pass (QR-код, подтверждающий вакцинацию любой одобренной ЕС вакциной, наличие отрицательного ПЦР-теста или факт перенесения заболевания — прим. «Ленты.ру») запрещается посещать рестораны, музеи или пользоваться общественным транспортом. Путешественница призналась, что ради документа ей пришлось сдавать анализы на COVID-19 несколько раз.

«Без сертификата здоровья жить можно, если вы турист. Сидеть в заведениях можно на улице, в супермаркетах его не спрашивают, в автобусах по городу тоже. Но увы, много достопримечательностей вы не увидите», — объяснила россиянка.

Цены в Италии путешественница оценила как приемлемые. Снять комнату в отеле Венеции на двоих можно за 40 евро, чашка кофе в туристическом месте обойдется в полтора евро, средняя стоимость пиццы в ресторане — 16 евро.

«Веская причина, чтобы побывать сейчас в Европе — туристов в разы меньше. Можно максимально прочувствовать дух города, без спешки, без суеты. Поэтому, если есть возможность, однозначно стоит поехать», — считает россиянка.

9 ноября Россия увеличила число рейсов в 12 стран — в Болгарию, Албанию, Венгрию, Венесуэлу, Грецию, Испанию, Германию, на Мальту, в Италию, на Мальдивы, во Францию и в Македонию. Кроме того, возобновилось полномасштабное регулярное авиасообщение с десятью странами — Австрией, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией.